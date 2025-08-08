Кобахидзе: Грузия не готова к договору о ненападении с Абхазией и Южной Осетией

Грузия не готова подписать договор с Абхазией и Южной Осетией, так как в прошлом уже обозначила свою позицию по этому вопросу. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Конечно же, мы не готовы к этому (подписанию договора о ненападении — «Газета.Ru»). Это для нас является несерьезным, что касается ненападения», — заявил глава грузинского правительства.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия принимает единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный путь. Тбилиси неоднократно об этом заявлял «и никакого разговора о документе или соглашении быть не может», указал глава грузинского правительства.

Среди прочего Кобахидзе заявил, что официальный Тбилиси не планирует вести прямой диалог ни с Сухумом, ни с Цхинвалом, а также не собирается признавать их независимость.

В апреле Кобахидзе заявил, что августовскую войну 2008 года с Южной Осетией начала не Грузия, а экс-президент Михаил Саакашвили. Также глава грузинского правительства отметил, что этот вооруженный конфликт является самым большим преступлением экс-президента Грузии.

8 августа отмечается годовщина начала вторжения грузинских сил в Южную Осетию в 2008 году. Эти события впоследствии привели к тому, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами. Обе отделились еще в 1990-х годах. В результате бывший грузинский президент Михаил Саакашвили предпринимал попытки вернуть контроль над Южной Осетией, начав боевые действия). Грузия не признает республики отдельными странами и считает территорию «оккупированной».

Ранее в Грузии заявили, что Украина прислала Саакашвили в «сметанном контейнере» делать революцию.