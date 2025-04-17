Кобахидзе: войну с Южной Осетией в 2008 году начал режим Саакашвили, а не Грузия

Августовскую войну 2008 года с Южной Осетией начала не Грузия, а экс-президент Михаил Саакашвили, утверждает премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кобахидзе, именно «нелегитимный и криминальный режим» Саакашвили стоял за началом конфликта, и для этого даже не требуется отдельного расследования.

До этого Кобахидзе заявил, что вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008 года является самым большим преступлением Саакашвили.

Кобахидзе также напомнил, что при Саакашвили власти совершили «множество преступлений». По мнению премьер-министра Грузии, тогда в ходе боевых действий речь шла сугубо об атакующих действиях, а не об оборонительных.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Это решение стало следствием пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили развернул военную кампанию против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. Боевая операция привела к обстрелам южноосетинского Цхинвала, от которых пострадало гражданское население. В ответ Россия ввела войска, вытеснив грузинские силы с территории самопровозглашенной республики.

Ранее в Грузии сделали признание о войне с Южной Осетией.