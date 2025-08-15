На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел совещание по реализации мастер-планов дальневосточных городов

Путин в Магадане предложил обсудить мастер-планы дальневосточных городов
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Магадане предложил обсудить реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Обсудим сегодня, как в целом выполняются мероприятия мастер-планов дальневосточных городов. Необходимо посмотреть, что удалось сделать и какие проблемные вопросы остаются», — сказал глава государства в начале встречи.

Также он добавил, что отдельное внимание будет уделено обсуждению мастер-плана развития Магадана.

Как отметил российский лидер, с начала 2025 года работа по реализации мастер-планов дальневосточных городов заметно ускорилась. Специалистам удалось «набрать хороший темп».

«Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что к текущему моменту в городах Дальнего Востока были построены и модернизированы 165 объектов.

15 августа президент РФ посетил Магадан с рабочим визитом. Глава государства побывал на местном заводе по производству омеги-3 и в спортивном комплексе «Президентский», который открывал в 2023 году.

После завершения визита в Магадан российский лидер отправится в американский штат Аляска, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь Путина рассказал, чем президент займется во время полета до Аляски.

