Путин посетил спорткомплекс в Магадане, который открывал в 2023 году по видеосвязи

РИА Новости: Путин побывал в спорткомплексе «Президентский» в Магадане
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Магаданскую область осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», открытый в 2023 году и построенный по его поручению. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.

Объект площадью около 20 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в октябре 2023 года. Тогда Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия в рамках форума «Россия – спортивная держава», на котором одновременно презентовали и другие спортивные объекты в разных регионах страны.

Строительство комплекса финансировалось в рамках федеральной программы по развитию физкультуры и спорта. В марте 2023 года президент поручил правительству выделить средства на завершение работ.

В «Президентском» находятся ледовая арена, 25-метровый бассейн на восемь дорожек, универсальный спортзал для баскетбола, волейбола, мини-футбола и северного многоборья, а также бассейны с водными горками, тренажерный зал, теннисные столы и помещения для занятий боксом, киокусинкай, каратэ, айкидо и другими единоборствами.

Комплекс предназначен как для оздоровительных занятий и тренировок, так и для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта и боевым искусствам. Он рассчитан на 248 спортсменов и 600 зрителей, а ледовая арена оборудована для массового катания.

О прибытии Путина в Магадан стало известно в ночь на 15 августа. Визит проходит на пути президента на российско-американские переговоры на Аляске, в ходе которых глава государства встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее российский спецборт внезапно улетел с Аляски.

