Депутат Пискарев: иноагенты боятся потерять доход в случае мира на Украине

Иноагенты пытаются сорвать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске из-за страха потерять свои источники дохода за рубежом. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Через своих марионеток русофобы пытаются либо сорвать диалог, либо пустить его в угодном им направлении», — написал депутат.

По его словам, заявление о выделении новых партий оружия Киеву было опубликовано иноагентами в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске. Он уточнил, что среди подписантов беглые артисты, политики, бизнесмены и журналисты.

«Беглыми изменниками движет отнюдь не забота о народе Украины, а испуг утратить источники дохода за рубежом», — отметил Пискарев.

Он добавил, что в случае подписания мирного договора между Россией и Украиной надобность в услугах иноагентов отпадет, как и необходимость тратить на них деньги.

1 июля Василий Пискарев сообщил о внесении на рассмотрение Госдумы законопроекта об ужесточении уголовной ответственности для иноагентов за нарушение законодательства, регулирующего порядок их деятельности в России. Депутат отметил, что иноагенты являются тараном Запада для разрушения России. По его словам, значительная часть из них уехала за рубеж и «плюет на установленные в России для иноагентов требования и запреты».

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.