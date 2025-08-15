На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иноагентов уличили в попытке срыва диалога России и США по Украине

Депутат Пискарев: иноагенты боятся потерять доход в случае мира на Украине
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Иноагенты пытаются сорвать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске из-за страха потерять свои источники дохода за рубежом. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Через своих марионеток русофобы пытаются либо сорвать диалог, либо пустить его в угодном им направлении», — написал депутат.

По его словам, заявление о выделении новых партий оружия Киеву было опубликовано иноагентами в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске. Он уточнил, что среди подписантов беглые артисты, политики, бизнесмены и журналисты.

«Беглыми изменниками движет отнюдь не забота о народе Украины, а испуг утратить источники дохода за рубежом», — отметил Пискарев.

Он добавил, что в случае подписания мирного договора между Россией и Украиной надобность в услугах иноагентов отпадет, как и необходимость тратить на них деньги.

1 июля Василий Пискарев сообщил о внесении на рассмотрение Госдумы законопроекта об ужесточении уголовной ответственности для иноагентов за нарушение законодательства, регулирующего порядок их деятельности в России. Депутат отметил, что иноагенты являются тараном Запада для разрушения России. По его словам, значительная часть из них уехала за рубеж и «плюет на установленные в России для иноагентов требования и запреты».

Ранее Путин повысил штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами