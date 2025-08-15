Зеленский: время завершать конфликт, Россия должна предпринять шаги

Настало время завершать конфликт на Украине, Россия должна предпринять «соответствующие шаги». Об этом в преддверии саммита РФ и США заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть предприняты Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно», — подчеркнул он.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.