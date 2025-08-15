На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО

Трамп отказал Украине в предоставлении гарантий безопасности в формате НАТО
Ken Cedeno/Reuters

Американский президент Дональд Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО, однако допустил предоставление ей гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы. Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту самолета по пути на Аляску, пишет ТАСС.

«Возможно. Вместе с Европой и другими странами <...> Но не в форме НАТО, поскольку... Знаете, определенные вещи не произойдут», — заявил Трамп, говоря о гарантиях безопасности для Украины.

15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой их обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, их начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Как сообщила испанская газета El País, Европа и Украина «затаили дыхание» в ожидании встречи Путина и Трампа. По данным издания, больше всего украинцы и европейцы боятся того, что президент России «сможет склонить на свою сторону» американского коллегу.

Ранее Трамп заявил, что не намерен вести переговоры от имени Киева.

