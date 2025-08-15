Появились фото отеля на Аляске, куда поселили российскую делегацию

Появились фото из отеля на Аляске, где остановилась делегация РФ

Появились фото из отеля на Аляске, в котором поселилась российская делегация. Их опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

По его словам, отель тихий, уютный, какой-то очень «местный». В зоне лобби колоритные чучела животных.

«Полистал меню ресторана при отеле — много локальных продуктов, блюда все простые: бургеры, сэндвичи, стандартные салаты. Цены — средние по американским меркам», — говорится в посте.

Журналист отметил, что в обстановке отеля нет никакой «‎показной роскоши».

До этого портал Alaska News Source писал, что часть делегаций РФ и США, прибывших на саммит лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж, разместили в общежитии Университета Аляски из-за нехватки мест в гостиницах.

Юнашев рассказывал, что сотрудников российских СМИ разместили на стадионе в Анкоридже во время саммита из-за нехватки гостиниц — и попросили взять с собой пижамы. Также корреспондентам пообещали бесплатное питание.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».