Участников делегаций РФ и США на Аляске разместили в студенческом общежитии

Часть делегаций России и США, прибывших на саммит лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж разместили в общежитии Университета Аляски в Анкоридже из-за нехватки мест в гостиницах. Об этом пишет портал Alaska News Source.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность всех проживающих в кампусе, будь они из США, из России или откуда-то еще. И чтобы они могли выполнить задачу, ради которой приехали, и благополучно вернуться домой», — сказали журналистам в учебном заведении.

В вузе также отметили, что охрана тесно сотрудничает с федеральными и местными правоохранительными органами для соблюдения порядка.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что сотрудников российских СМИ разместили на стадионе в Анкоридже во время саммита из-за нехватки гостиниц — и попросили взять с собой пижамы. Также корреспондентам пообещали бесплатное питание.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Переговоры состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».