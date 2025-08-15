Оверчук: Пашинян отправится в Россию с визитом

В ближайшее время премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с официальным визитом. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Никол Воваевич две недели назад был в России. В достаточно ближайшее время мы также его ожидаем в России», — сказал он.

11 августа Пашинян подробно проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах встречи с лидерами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.

8 августа Пашинян и Алиев при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

До этого Пашинян заявил, что выход республики из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

