Пашинян раскрыл Путину подробности встречи с Трампом и Алиевым

Пашинян рассказал Путину о результатах встречи с Трампом и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подробно проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах встречи с лидерами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне. Об этом сообщили в Кремле.

В свою очередь Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку.

Российский президент рассказал Пашиняну об основных итогах беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

Пашинян также отметил, что Армения и Азербайджан уже установили мир, подписав документы в США.

Ранее Пашинян обсудил с президентом Ирана переговоры с Азербайджаном и США.