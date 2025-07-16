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В Госдуме оценили слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Депутат Картаполов: выход Армении из ОДКБ не является приоритетом для ее народа
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является приоритетом для армянского народа. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вероятном выходе страны из организации.

«Понимаете, Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается. Поэтому давайте будем спокойно на это реагировать, на заявления подобных политиков», — сказал Картаполов.

Парламентарий добавил, что в стране есть законодательный орган республики, который должен принимать подобные решения. Картаполов отметил, что существуют международные договоры, которые необходимо рассматривать с точки зрения их продления или не продления.

До этого Пашинян заявил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что Ереван не ищет конфликтов с Москвой.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.

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