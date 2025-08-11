На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян оценил соглашение Армении и Азербайджана, подписанное в США

Пашинян: соглашение Еревана и Баку создает прочную основу для мира в регионе
Kevin Lamarque/Reuters

Соглашение, заключенное между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, создаст прочную основу для долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это соглашение — прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира, результат соглашения между Арменией и Азербайджаном, отражающего сбалансированные интересы обеих стран», — отметил премьер Армении.

На своей странице в соцсети политик опубликовал текст соглашения, которое состоит из 17 положений. В частности, стороны признали суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также пообещали воздержаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Пашинян назвал произошедшее историческим событием.

11 августа президент России Владимир Путин во время разговора с премьером Армении заявил о важности шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность Москвы оказать содействие в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Ранее в МИД России высказались о нормализации отношений Армении и Азербайджана.

