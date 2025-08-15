В России поддержали инициативу с «маршрутом Трампа»

РФ поддерживает Армению в планах по созданию транспортного коридора с Азербайджаном под названием «маршрут Трампа», если Ереван считает это необходимым. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, пишет ТАСС.

«Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем», — сказал он.

Оверчук добавил, что на следующей неделе посетит Ереван, где обсудит в том числе и этот вопрос с армянской стороной.

8 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Пашиняном и Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.