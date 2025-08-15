Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в ЕС

Евросоюз рассматривают возможность ускорить принятие Молдавии в сообщество, это позволит ей опередить Украину. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Согласно сценарию, который изучают представители ЕС, европейские страны в начале сентября проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдавии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит Кишиневу продвинуться вперед по вопросу вступления в Евросоюз, однако может вызвать определенное раздражение на Украине. Важным фактором является тот факт, что заявку Украины в ЕС блокирует Венгрия, это оттягивает возможное принятие страны в Евросоюз.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим президентом Молдавии, председателем партии социалистов Игорем Додоном призвал страну не рваться в Европейский союз, поскольку ее там никто не ждет.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия настроена на сохранение и развитие связей с Молдавией, которым сотни лет. По его словам, российская сторона всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках, ценит и регулирует развитие межрегиональных связей между странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Евросоюз передаст Молдавии системы ПВО.