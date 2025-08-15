На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали страну, которая может опередить Украину на пути к членству в ЕС

Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в ЕС
true
true
true
close
Reuters

Евросоюз рассматривают возможность ускорить принятие Молдавии в сообщество, это позволит ей опередить Украину. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Согласно сценарию, который изучают представители ЕС, европейские страны в начале сентября проголосуют за открытие первого «переговорного кластера» для Молдавии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит Кишиневу продвинуться вперед по вопросу вступления в Евросоюз, однако может вызвать определенное раздражение на Украине. Важным фактором является тот факт, что заявку Украины в ЕС блокирует Венгрия, это оттягивает возможное принятие страны в Евросоюз.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим президентом Молдавии, председателем партии социалистов Игорем Додоном призвал страну не рваться в Европейский союз, поскольку ее там никто не ждет.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия настроена на сохранение и развитие связей с Молдавией, которым сотни лет. По его словам, российская сторона всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках, ценит и регулирует развитие межрегиональных связей между странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Евросоюз передаст Молдавии системы ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами