Евросоюз передаст Молдавии системы ПВО

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что армия Молдавии получит от Евросоюза помощь, в которую войдут системы противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводит «Интерфакс».

«Новые системы ПВО будут оснащены функциями перехвата и уничтожения летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, некоторых моделей ракет», — заявил он.

Он отметил, что противовоздушная оборона остается для приоритетом для Минобороны страны. По его словам, в ближайшие дни власти Молдавии и их европейские партнеры согласуют передачу помощи стране в виде гранта.

Газета Le Figaro ранее написала, что Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения НАТО и России. По ее информации, в прошлом году в Румынию прибыли военнослужащие 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции, которая является единственным в республике подразделением военных топографов.

Ранее сообщалось, что Молдавия не будет делиться с Приднестровьем полученными от ЕС деньгами.