Лукашенко призвал Молдавию не рваться в Европейский союз

Лукашенко: Молдавию не ждут в Евросоюзе, не нужно туда рваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим президентом Молдавии, председателем партии социалистов Игорем Додоном призвал страну не рваться в Европейский союз, поскольку ее там никто не ждет. Его слова приводит агентство БелТА.

«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через Европейский союз хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать», — заявил он.

Белорусский лидер добавил, что аналогичная ситуация может быть с молдавской продукцией. Лукашенко отметил, что Додону приходилось ранее проходить через блокировки и «прорубать окно» в Белоруссию и Россию, чтобы народ Молдавии жил.

Он подчеркнул, что нужно ценить свою землю, поскольку нет прекраснее уголка в мире, чем Молдавия.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия настроена на сохранение и развитие связей с Молдавией, которым сотни лет. По его словам, российская сторона всегда рада видеть представителей Молдавии на различных площадках, ценит и регулирует развитие межрегиональных связей между странами, контакты по линии политических партий, общественных объединений и межведомственного сотрудничества.

Ранее Дания заключила договор о военном сотрудничестве с Молдавией.