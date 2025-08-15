На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Южной Кореи заявил об уважении к строю КНДР

Ли Чжэ Мён: Южная Корея признает и уважает существующий в КНДР строй
true
true
true
close
IMAGO/Matrix Images/Korea Pool/Global Look Press

Южная Корея признает и уважает строй, существующий в КНДР, а также призывает Пхеньян к восстановлению доверия. Об этом заявил президент республики Ли Чжэ Мён.

О необходимости налаживать отношения между двумя Кореями он заявил в обращении по случаю 80-й годовщины освобождения полуострова от японского колониального господства.

«Юг и Север уважают и признают строй друг друга. Юг и Север уважают и признают системы друг друга, мы определили эти отношения как особые, направленные на мирное объединение», — сказал он.

Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул уважает договоренности с Пхеньяном и не намерен участвовать во враждебных действиях против КНДР.

Недавно заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сделала противоположное заявление. Она сообщила, что КНДР закрепит в своей конституции положение о том, что республика не намерена улучшать отношения с Южной Кореей.

Ранее Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами