В Пхеньяне заявили о невозможности улучшения отношений с Южной Кореей

КНДР закрепит в своей конституции положение о том, что республика не намерена улучшать отношения с Южной Кореей, заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына подчеркнула, что у Пхеньяна нет никакого желания улучшать отношения с Сеулом, который является верным прислужником и союзником США. Эта последовательная позиция в будущем будет зафиксирована в конституции страны. Ким Ё Чжон назвала Южную Корею «опасной и презренной страной», которая представляет постоянную угрозу безопасности КНДР.

Она отметила, что надеяться на изменение восприятия Северной Кореей «самой враждебной страны в мире» — все равно, что надеяться на то, что в пустыне расцветут цветы.

11 августа министр обороны КНДР Но Гван Чхоль заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield усугубляют ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Ранее в КНДР обвинили США в подготовке к ядерной войне.