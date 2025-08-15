Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью «СССР»

Лаврова заметили на Аляске в кофте с надписью «СССР» на груди

Министр иностранных дел прибыл в отель в Анкоридже в свитере, предположительно, с надписью «СССР». Кадры публикует Telegram-канал «Известий».

На видеозаписи видно, как министр иностранных дел России покидает автомобиль в белом свитере и жилете. Под ним виднеется, предположительно, надпись «СССР» прямо на груди.

Журналисты поинтересовались у Лаврова, бывал ли он на Аляске раньше. Министр ответил утвердительно.

До этого Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

