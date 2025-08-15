Лавров сообщил, что в ходе визитов Уиткоффа в Москву было «немало сделано»

Россия во время саммита с США на Аляске надеется продолжить обсуждение тем, которые были проработаны во время визитов спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии «России 24».

«Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени президента [Дональда] Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор», — сказал он.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее глава МИД Украины выступил с заявлением перед переговорами Путина и Трампа.