На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров сообщил, что в ходе визитов Уиткоффа в Москву было «немало сделано»

Лавров отметил роль Уиткоффа в переговорах США и России
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Россия во время саммита с США на Аляске надеется продолжить обсуждение тем, которые были проработаны во время визитов спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии «России 24».

«Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени президента [Дональда] Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор», — сказал он.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Анкоридж уже прибыли Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее глава МИД Украины выступил с заявлением перед переговорами Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами