Трамп уверен, что его усилия помешали России контролировать всю Украину

Трамп заявил, что благодаря ему Россия еще не контролирует всю Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы не его усилия, направленные на урегулирование ситуации, Россия получила бы контроль над всей территорией Украины. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) предпочел бы захватить всю Украину», — заявил Трамп.

На 15 августа запланированы переговоры между лидерами России и США на Аляске, ключевой темой которых станет установление мира в Украине. В рамках обсуждения могут быть рассмотрены варианты обмена территориями и отказ Киева от стремления к членству в НАТО.

Вместе с Путиным в переговорах с американским президентом примет участие делегация, в состав которой в том числе вошли помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Трамп согласился дать РФ и Украине самим обсудить соглашение по урегулированию.