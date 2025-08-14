В ООН намерены следить за предстоящей встречей президентов РФ и США

ООН будет следить за предстоящей встречей Путина и Трампа

ООН будет следить за предстоящей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил РИА Новости представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Очевидно будем следить за тем, что произойдет. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он.

Незадолго до этого генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что саммит России и США, который пройдет на Аляске, может помочь перезагрузить отношения двух стран, если встреча пройдет хорошо.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры в Анкоридже. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с главой Белого дома примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным на Аляске в 75%.