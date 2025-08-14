На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что США разучились давать визы россиянам

Песков заявил, что американцы разучились давать визы россиянам
Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об организации визита президента РФ Владимира Путина на Аляску, заявил, что американцы разучились давать визы россиянам. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Что касается, скажем так, логистики по организации этого визита, да, она непростая. И дается она непросто. Слушайте, не забывайте, что американцы за это время разучились давать визы», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что именно Соединенные Штаты были инициаторами того, чтобы свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские.

«Поэтому, конечно, непросто, большая инерция в этих негативных процессах. И очень непросто возвращаться к нормальной практике, ко всем деталям, которые связаны с реализацией обычных нормальных двусторонних отношений», — добавил Песков.

14 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подготовка встречи на Аляске Путина и президента США Дональда Трампа вошла в завершающую фазу. Она состоится 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. По словам помощника главы России, встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Как рассказал Ушаков, на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее глава РФПИ допустил перезагрузку отношений России и США после саммита на Аляске.

