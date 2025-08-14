Трамп назвал условие для звонка Зеленскому после переговоров с Путиным

Трамп заявил о планах позвонить Зеленскому, если встреча с Путиным будет удачной

Президент США Дональд Трамп заявил о планах созвониться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, если очные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным окажутся удачными. Его слова передает Reuters.

Хозяин Белого дома не исключил, что после встречи с российским коллегой проведет телефонный разговор с Зеленским и пригласит его на вторую встречу с участием Путина. Однако это произойдет, только если Трамп сочтет состоявшиеся переговоры успешными.

«Если они будут неудачными, то я никому не буду звонить. Я поеду домой», — сказал президент США.

15 августа на Аляске состоятся очные переговоры Путина и Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Также главы государств могут обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

По данным газеты The Washington Post, в ходе встречи американский лидер планирует предложить Путину заключить сделку по формуле «территории в обмен на прекращение огня». Источник издания подчеркнул, что такая формула была бы разумной.

Ранее хозяин Белого дома оценил вероятность успеха переговоров с российским лидером.