Песков раскрыл темы обсуждения на саммите Путина и Трампа на Аляске

Песков: на саммите Путина и Трампа будет обсуждаться урегулирование на Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

На саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут обсуждаться вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием», — заявил он.

Песков отметил, что данная тема — очень сложная и многогранная.

Во время беседы с журналистами он рассказал, что подготовка саммита прошла в сжатые сроки. По его словам, все параметры были соблюдены.

15 августа на Аляске состоятся переговоры лидеров России и США. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее в Кремле рассказали, стоит ли ждать подписания документов на саммите РФ — США.

Встреча Путина и Трампа
