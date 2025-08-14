На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос о проведении совместной пресс-конференции с Путиным

Трамп не подтвердил, что проведет совместную пресс-конференцию с Путиным
true
true
true
close
Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что проведет совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным после завершения переговоров на Аляске. Глава государства прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции Fox News Radio.

Он отметил, что собирается провести пресс-конференцию по итогам встречи. При этом американский лидер не знает, присоединится ли к нему президент РФ.

«Мы об этом даже не говорили. Думаю, было бы неплохо сначала сделать совместную, а потом отдельно. Что-то в этом роде», — сказал хозяин Белого дома.

Очные переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что сначала главы государств проведут беседу с глазу на глаз. Далее к обсуждению присоединятся члены делегаций двух стран, в том числе состоятся переговоры в формате рабочего завтрака.

По словам Ушакова, центральной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Он добавил, что американский и российский лидеры также могут обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Ранее в Кремле спрогнозировали итоги встречи Путина и Трампа.

