Песков оценил визит Уиткоффа в РФ и его влияние на возможность встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результативным приезд специального посланника президента США Стива Уиткоффа в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, в ходе визита стороны обменялись сигналами, которые и позволили выйти на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

14 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Она состоится 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. По словам помощника главы России, встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Как рассказал Ушаков, на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее в США раскрыли цели Трампа на встрече с Путиным.