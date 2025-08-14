Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед переговрами Путина и Трампа

Ушаков: у российской делегации деловой настрой перед саммитом Путина и Трампа

У российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге с журналистами.

Он подчеркнул, что переговоры будут носить сугубо деловой характер: «у нас естественно у всех деловой настрой».

По его словам, украинский вопрос станет центральной темой встречи двух лидеров, кроме того, ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере экономики и торговли.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее Ушаков рассказал, как долго делегация России пробудет на Аляске.