На Украине назвали три страны, имеющих опыт ведения «современной войны»

Во всем мире лишь Россия, Украина и Северная Корея имеют опыт ведения современного конфликта на широком фронте с применением практически всех средств вооружений. Об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

«Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств — это Украина, Россия и Северная Корея», — заявил Буданов.

До этого глава Северной Кореи Ким Чен Ын в телефонном разговоре заверил российского президента Владимира Путина в поддержке мер, которые принимают власти РФ в контексте специальной военной операции.

Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину за высокую оценку воинов Корейской народной армии и заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между Пхеньяном и Москвой и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства.

Ранее Лавров оценил вклад КНДР в проведение спецоперации.