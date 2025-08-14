На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине назвали три страны, имеющих опыт ведения «современной войны»

Буданов: лишь РФ, Украина и КНДР имеют опыт ведения современного конфликта
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Во всем мире лишь Россия, Украина и Северная Корея имеют опыт ведения современного конфликта на широком фронте с применением практически всех средств вооружений. Об этом заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times.

«Сейчас в мире есть только три страны, которые имеют опыт ведения современной войны на очень широком фронте с использованием практически всех имеющихся средств — это Украина, Россия и Северная Корея», — заявил Буданов.

До этого глава Северной Кореи Ким Чен Ын в телефонном разговоре заверил российского президента Владимира Путина в поддержке мер, которые принимают власти РФ в контексте специальной военной операции.

Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину за высокую оценку воинов Корейской народной армии и заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между Пхеньяном и Москвой и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства.

Ранее Лавров оценил вклад КНДР в проведение спецоперации.

