The Economist рассказал о «тайных переговорах» России и Украины в июле

Economist: на тайных переговорах России Украины в июле удалось добиться прогресса
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В июле якобы состоялись «тайные переговоры» между представителями России и Украины, на которых сторонам удалось сблизить позиции «сильнее, чем когда-либо за последнее время». Об этом пишет британский журнал The Economist.

«В июле тайные переговоры между украинскими и российскими переговорщиками достигли значительного прогресса, сблизив стороны сильнее, чем когда-либо за последнее время. Затем Трамп, похоже, потерял терпение из-за проволочек Путина и пригрозил ему «парализующими» санкциями, если он немедленно не прекратит войну», — говорится в тексте.

По данным журнала, на позицию Трампа повлиял спецпредставитель по Украине Кит Келлог. В то же время в Белом доме существует и другая позиция в отношении России, которую представляет Стивен Уиткофф, отмечается в материале. Он мог сделать предложения, «которые сместили ход переговоров в сторону гораздо менее приемлемых для Украины вариантов», пишет Economist.

Ни о каких «тайных переговорах» ни одна из сторон ранее не сообщала. 23 июля состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной, на них делегации обсудили меморандумы по урегулированию, а также обмен пленными и другие гуманитарные инициативы.

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать встречу Путина и Трампа.

