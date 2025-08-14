СМИ объяснили, зачем Зеленский лично поехал на онлайн-встречу в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Берлин, чтобы присоединиться к канцлеру Германии Фридриху Мерцу во время онлайн-встречи с лидерами стран Запада. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет газета, таким образом Мерц хотел продемонстрировать солидарность с украинским лидером, а также не допустить риска обострения отношений между ним и президентом США Дональдом Трампом.

Накануне американский лидер назвал «очень хорошими» консультации с Зеленским и европейскими лидерами перед саммитом с президентом России. В Европе их тоже оценили положительно — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам удалось усилить «свое общее понимание» ситуации на Украине. По данным Axios, на встрече Трамп заявил, что его цель — добиться прекращения огня и лучше понять возможность мирного урегулирования.

Ранее на Аляске из-за Путина и Трампа закрыли туристические тропы.