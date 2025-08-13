Трамп не исключил, что обсудит с Путиным тему хакерских атак

Трамп допустил, что затронет тему кибератак в ходе встречи с Путиным 15 августа

Президент США Дональд Трамп допустил, что в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа не оставит без внимания тему хакерских атак. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, что я мог бы это сделать», — ответил он на вопрос журналистов о том, будет ли поднята тема причастности Кремля к взлому электронной базы судов США.

Кроме того, по словам Трампа, Соединенные Штаты и сами осуществляют кибератаки. Сообщается, что американский лидер высоко оценил уровень как российских, и так и американских хакеров.

Хакерская атака, о которой идет речь, случилась в начале июля, о ней писало издание Politico. По словам журналистов, в результате кибератаки могли быть раскрыты конфиденциальные данные судов, в том числе личности свидетелей. NYT пишет, что некоторые дела, которые были интересны хакерам, касались людей с «русскими и восточноевропейскими» фамилиями.

12 августа американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что за кибератаками на федеральную судебную систему Соединенных Штатов может частично стоять Россия. По данным издания, расследование якобы подтвердило, что Россия, по крайней мере частично, несет ответственность за взлом.

Саммит Россия — США пройдет на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Зеленский раскрыл, каким должен быть главный пункт переговоров на Аляске.