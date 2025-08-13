В США раскрыли, сколько Трамп добивался встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп добивался личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

»[Путин] предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность», — говорится в материале.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что Путин «уже победил». По его словам, Трамп хочет заключить сделку. Если глава Белого дома не сможет достигнуть поставленной цели, то он может выйти из переговорного процесса, подчеркнул экс-помощник.

Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

