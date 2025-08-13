На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, сколько Трамп добивался встречи с Путиным

The Atlantic: Трамп добивался встречи с Путиным несколько месяцев
true
true
true
close
Jorge Silva/Reuters

Президент США Дональд Трамп добивался личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

»[Путин] предоставил Трампу то, чего президент США ждал месяцами: встречу один на один для обсуждения окончания конфликта. Трамп ухватился за эту возможность», — говорится в материале.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что Путин «уже победил». По его словам, Трамп хочет заключить сделку. Если глава Белого дома не сможет достигнуть поставленной цели, то он может выйти из переговорного процесса, подчеркнул экс-помощник.

Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл, каким должен быть главный пункт переговоров на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами