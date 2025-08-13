Стивен Кинг раскрыл идеальную концовку для «истории ужасов» Трампа

Писатель Кинг: хорошим концом для «истории ужасов» Трампа будет его импичмент

Американский писатель Стивен Кинг в интервью The Guardian назвал президентство Дональда Трампа «историей ужасов» и предложил для нее идеальный конец.

В беседе с журналистом автор популярных хорроров, в том числе «Кэрри» и «Сияние», ответил на вопрос, какую бы концовку придумал для «Америки Трампа». По мнению 77-летнего Кинга, это был бы импичмент.

«Я думаю, что это был бы импичмент, который, на мой взгляд, был бы хорошим концом. Я бы хотел, чтобы он вышел на пенсию», — сказал писатель.

Он также порассуждал над плохим концом этой истории. По мнению Кинга, это будет третий срок Трампа на посту президента США, и если он «полностью возьмет все на себя».

«В любом случае, это история ужасов. Трамп — это история ужаса, не так ли?» — высказался Стивен Кинг.

Стивен Кинг не в первый раз критикует Дональда Трампа. Писатель также негативно отзывался о республиканце после его первого срока на посту лидера США. Тогда Кинг заявил, что «Трамп был ужасным президентом и является ужасным человеком». По его мнению, американский лидер «совершал преступления». Кинг считает, что глава Белого дома «социопат».

Ранее Трамп рассказал о существовании «лазеек» для переизбрания на третий срок.