Трамп рассказал о существовании «лазеек» для переизбрания на третий срок

Трамп: есть лазейки для моего переизбрания на третий срок, но я в них не верю

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time ответил на вопрос о возможности своего избрания на третий срок, отказавшись обсуждать эту тему подробно.

«Я бы предпочел не говорить об этом сейчас, но, как вы знаете, существуют некоторые лазейки, которые широко обсуждаются. Однако я не верю в них и не поддерживаю их использование», — заявил он.

Трамп не уточнил, какие именно «лазейки» имел в виду, однако в США 22-я поправка к Конституции запрещает избираться на пост президента более двух сроков.

В пятницу американский предприниматель Илон Маск оценил гипотетическое переизбрание Трампа на четвертый срок в 2032 году, миллиардер сообщил, что в этом вопросе нужно «думать наперед».

В этот же день газета The Guardian сообщила, что в онлайн-магазине Трампа появились футболки и кепки «Трамп-2028» на фоне сообщений о намерении американского лидера остаться на своем посту на третий срок. В магазине продаются футболки темно-синего и красного цветов по цене 36 долларов с надписью «Трамп 2028 (Перепишем правила)». Продажи стартовали на фоне снижения популярности Трампа, пишет издание.

Ранее Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией.