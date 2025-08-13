На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили о намерении Киева применить арсенал средств для срыва саммита РФ — США

Мирошник: Киев намерен применить запрещенные средства для срыва саммита РФ — США
Алексей Никольский/РИА Новости

Украина намерена применить весь арсенал запрещённых средств, чтобы сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что представители украинской стороны снова призывают установить режим прекращения огня. По словам дипломата, речь идет о «30 днях». Он допустил, что за месяц «легче установить фортификационные сооружения».

«В преддверии проведения важного саммита США и РФ важно смотреть на контекст. Он, к сожалению, со стороны Украины, поддерживаемой европейскими странами, негативный. Украина сегодня готова применить весь арсенал запрещенных средств для срыва и создания негативного информационного фона», — сказал Мирошник.

12 августа Минобороны России со ссылкой на данные источников сообщило, что украинская сторона готовит провокации для срыва встречи Путина и Трампа. В военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по одному из жилых районов или больнице города Чугуев Харьковской области, а представители иностранных СМИ должны будут зафиксировать эти удары и возложить ответственность за атаку на Россию.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Европе признали, что Зеленский запаниковал из-за встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
