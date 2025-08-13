На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили, что Россия имеет право на контрмеры против санкций ЕС

Фадеев: РФ имеет право на контрмеры против ЕС за использование активов России
Global Look Press

Россия оставляет за собой право на контрмеры в свете использования ЕС российских активов для помощи Киеву. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ. Россия сохраняет за собой право на контрмеры», — сказал он.

Российский дипломат также отметил, что попытки ЕС использовать российские активы в интересах Украины не помогут Киеву изменить ситуацию в зоне СВО в свою пользу.

До этого сообщалось, что европейские страны раздумывают над оплатой вооружений, предназначенных для Киева, на $10 млрд за счет замороженных активов РФ. Издание Telegraph уточняет, что прибыль, полученная от продажи почти €200 млрд активов Центрального банка России, конфискованных Европейским союзом, может быть направлена Украине.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot.

Ранее украинский премьер назвал незаконной заморозку Западом российских активов.

