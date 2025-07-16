В Европе задумались об оплате вооружений для Украины за счет активов РФ

Telegraph: ЕС хочет оплатить оружие для Украины на $10 млрд за счет активов РФ

Европейские страны раздумывают над оплатой вооружений, предназначенных для Киева, на $10 млрд за счет замороженных активов РФ. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Согласно плану, прибыль, полученная от продажи почти €200 млрд активов Центрального банка России, конфискованных Европейским союзом, может быть использована в качестве вклада блока в новый военный бюджет», — указано в статье.

Кроме того, уточняется, что в Евросоюзе пока не понимают, как США будут поставлять Украине оружие через Европу: американская сторона еще не раскрывала детали возможной сделки.

14 июля Трамп пообещал Украине поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее стало известно, когда страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине.