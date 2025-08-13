На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич отказался участвовать в следующих выборах президента Сербии

Вучич заявил, что не планирует еще раз баллотироваться на пост президента Сербии
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич не планирует принимать участие в следующих выборах главы государства. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, передает ТАСС.

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», — сказал президент Сербии.

Вучич добавил, что в Сербии могут провести досрочные парламентские выборы. Глава государства подчеркнул, что завершит свою президентскую карьеру «через полтора года».

Следующие выборы президента Сербии пройдут в 2027 году. Вучич занял пост главы государства в 2017 году. В 2022 году он был переизбран с 58,58% голосов.

12 августа 2025 года сообщалось, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут под давлением Запада планирует провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку некоторых пророссийских политиков, которые имеют опыт работы в структурах безопасности. Позже Вучич заявил, что подобные слухи являются «глупостями».

Ранее Вучич позвонил Владимиру с необычной просьбой.

