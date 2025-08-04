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Вучич позвонил Владимиру с необычной просьбой

Вучич позвонил Владимиру и попросил перестать кормить жирных гусей
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич позвонил некоему Владимиру и обратился к нему с просьбой перестать кормить жирных гусей. Об этом сообщает сербская газета Danas.

По ее информации, глава государства сделал этот звонок, когда находился с визитом в одной из сербских деревень. Местные жители пожаловались Вучичу на ситуацию со связью в населенном пункте. После этого президент позвонил некоему мужчине, которого назвал Владо (сербское сокращение имени Владимир), и под камеры попросил его о двух вещах.

«Я бы попросил вас отдать часть денег бедным вместо того, чтобы платить за глупые сериалы и кормить жирных гусей», — сказал Вучич своему неназванному собеседнику.

Как пишет издание, президент Сербии мог набрать генерального директора телекоммуникационной компании Telekom Srbija Владимира Лучича. Опрошенные Danas эксперты назвали этот звонок популистским ходом сербского лидера.

До этого Вучич заявил, что целью режиссера Эмира Кустурицы и всей сербской оппозиции в целом является исключительно его свержение, а внятной политической программы у них нет.

Ранее Вучича предупредили, что его правительство «висит на волоске».

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