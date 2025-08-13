На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вопросы глобального характера»: политолог о предстоящей встрече Путина и Трампа

Политолог Станкевич: Трамп и Путин обсудят формирование нового миропорядка
Сергей Гунеев/РИА Новости

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске может стать не только серьезным шагом к завершению конфликта на Украине, но и положить начало формированию нового мирового порядка. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«Суть этой встречи следующая — вот что самое главное: это восстановление нормального диалога двух великих держав. Попытка не просто начать нормально разговаривать — это обязательная часть, но и начать взаимодействовать правильно. Как положено великим державам», — подчеркнул эксперт.

Ключевой темой переговоров двух лидеров станет выстраивание новой архитектуры международных отношений, считает он.

9 августа Кремль и Белый дом сообщили, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. По утверждению западных СМИ, обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее политолог предрек длительный переговорный процесс после встречи Путина и Трампа.

