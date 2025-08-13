На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог предрек длительный переговорный процесс после встречи Путина и Трампа

Аналитик Безпалько: после встречи Путина и Трампа начнутся длинные переговоры
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа начнется долгий переговорный процесс Москвы и Вашингтона по окончательному урегулированию кризиса на Украине, этом процесс может длиться несколько месяцев. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«То, что они встретятся на Аляске, — это начало переговорного процесса. Это сближение двух стран. Они, по крайней мере, договорились о том, что у нас есть какие-то точки, где мы можем обсудить и после какого-то процесса переговоров прийти к выгодному взаимосоглашению. Может быть, этот процесс будет длиться 3–6 месяцев. Это действительно длительный переговорный процесс, в течение которого, скорее всего, будут продолжаться боевые действия», — считает он.

Безпалько также подчеркнул, что Украине не будет придерживаться никаких соглашений и нарушит «абсолютно любые» договоренности по урегулированию конфликта.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского армейского объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

По данным CNN, Аляску в качестве места проведения переговоров двух лидеров выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом американские официальные лица «обрадовались и были несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи».

Ранее Подоляк назвал отправную точку для реалистичных переговоров России и Украины.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами