Политолог предрек длительный переговорный процесс после встречи Путина и Трампа

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа начнется долгий переговорный процесс Москвы и Вашингтона по окончательному урегулированию кризиса на Украине, этом процесс может длиться несколько месяцев. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«То, что они встретятся на Аляске, — это начало переговорного процесса. Это сближение двух стран. Они, по крайней мере, договорились о том, что у нас есть какие-то точки, где мы можем обсудить и после какого-то процесса переговоров прийти к выгодному взаимосоглашению. Может быть, этот процесс будет длиться 3–6 месяцев. Это действительно длительный переговорный процесс, в течение которого, скорее всего, будут продолжаться боевые действия», — считает он.

Безпалько также подчеркнул, что Украине не будет придерживаться никаких соглашений и нарушит «абсолютно любые» договоренности по урегулированию конфликта.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского армейского объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

По данным CNN, Аляску в качестве места проведения переговоров двух лидеров выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом американские официальные лица «обрадовались и были несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи».

