Аксенов заявил, что в Крыму будут рады принять Трампа при одном условии

В Крыму будут рады принять президента США Дональда Трампа, если российский президент Владимир Путин позовет его в регион. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

«По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего Президента», — подчеркнул он.

До этого Трамп допустил оговорку, заявив, что посетит Россию в эту пятницу.

11 августа Трамп во время выступления на пресс-конференции, посвященной борьбе с преступностью в Вашингтоне, оговорился и сказал: «Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию». Позже он поправил себя, заявив, что это Путин приедет в США, а не наоборот.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского армейского объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

По данным CNN, Аляску в качестве места проведения переговоров двух лидеров выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом американские официальные лица «обрадовались и были несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи».

Ранее Подоляк назвал отправную точку для реалистичных переговоров России и Украины.