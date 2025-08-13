Экономист объяснил слова Орбана о распаде Украины за день

Экономист Лизан: Орбан пригрозил распадом Украины за день для давления на ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует зависимость Киева от Будапешта в вопросах газа и электричества для давления на Европейский союз (ЕС). Так громкое заявление венгерского премьера прокомментировал экономист Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд».

Слова о том, что Венгрия может «привести Украину к распаду за один день» были сказаны не на пустом месте. Лизан пояснил, что Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Если Будапешт перестанет поставлять электричество на Украину, то киевским властям придется вводить многочасовые отключения электроэнергии в стране.

Однако вряд ли Орбан перейдет от слов к делу в данном вопросе, уверен аналитик. По его мнению, Венгрия не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем из-за Украины.

Напомним, 12 августа премьер Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электроэнергии, однако не заинтересована в этом.

Ранее в Венгрии высмеяли лидеров ЕС из-за условий для России и США.