На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан похвастался, что Венгрия могла бы развалить Украину за день

Премьер Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за один день
true
true
true
close
Jacob King/Pool Photo/AP

Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электроэнергии, однако не заинтересована в этом. С таким заявлением выступил премьер страны Виктор Орбан в интервью порталу Patriota.

«Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», — сказал Орбан.

По его словам, украинцы разговаривают с Будапештом «неуважительно» и так, как «ни один нормальный человек не стал бы разговаривать», но в то же время зависят от Венгрии. В Киеве осознают, что Будапешт не заинтересован в подрыве безопасности Украины, поскольку страны граничат и это представляет опасность для самой Венгрии, подчеркнул премьер.

До этого Виктор Орбан заявил, что лидеры Европейского союза показали себя слабыми и жалкими, пытаясь выдвинуть условия России и США на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран без европейского участия

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не выйдет» из Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами