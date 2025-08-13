В МИД пообещали ответить на враждебные действия Эстонии в отношении дипломата РФ

МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Эстонии

Высылка российского дипломата из Эстонии является не первым враждебным действием со стороны Таллина. Москва прорабатывает ответные шаги, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, его слова приводит ТАСС.

«Что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются», — сказал Фадеев на брифинге.

Он отметил, что МИД своевременно предоставит комментарий относительно того, какие меры будут приняты в отношении эстонских дипломатов.

13 августа министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке первого секретаря посольства России, объявив его персоной нон грата. В ведомстве сообщили, что дипломат должен покинуть страну.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что причиной высылки сотрудника российского посольства является то, что он якобы «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Кроме того, дипломата обвинили в участии в расколе эстонского общества.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать страны Прибалтики из-за их враждебности.