На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония высылает российского дипломата

МИД Эстонии объявил, что высылает первого секретаря посольства России
true
true
true
close
Estonian Ministry of Foreign AffairsFacebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
Estonian Ministry of Foreign AffairsFacebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке первого секретаря посольства России, объявив его персоной нон грата. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в заявлении эстонского МИД.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что российский дипломат якобы «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Также его обвинили в участии в расколе эстонского общества. Цахкна добавил, что за «совершение этих преступлений» был осужден один гражданин Эстонской республики.

До этого газета Financial Times сообщила, что политики Латвии, Литвы и Эстонии испугались из-за предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В публикации, в частности, приводятся слова председателя комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. Он считает, что будущая встреча американского и российского лидеров станет «самым опасным сценарием для Украины и всего мира». По мнению дипломата, уступки Путину и попытки заключить с ним сделку обречены на провал.

Ранее в Госдуме объяснили слова президента Эстонии об отношениях с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами