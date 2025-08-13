Эстония высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке первого секретаря посольства России, объявив его персоной нон грата. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в заявлении эстонского МИД.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что российский дипломат якобы «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Также его обвинили в участии в расколе эстонского общества. Цахкна добавил, что за «совершение этих преступлений» был осужден один гражданин Эстонской республики.

До этого газета Financial Times сообщила, что политики Латвии, Литвы и Эстонии испугались из-за предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В публикации, в частности, приводятся слова председателя комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. Он считает, что будущая встреча американского и российского лидеров станет «самым опасным сценарием для Украины и всего мира». По мнению дипломата, уступки Путину и попытки заключить с ним сделку обречены на провал.

Ранее в Госдуме объяснили слова президента Эстонии об отношениях с Россией.