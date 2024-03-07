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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в страны Прибалтики

МИД России рекомендовал не посещать страны Прибалтики из-за их враждебности

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

МИД России подтвердил ранее озвученную рекомендацию о том, что россиянам стоит воздержаться от поездок в страны Прибалтики, передает РИА Новости.

«Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», — заявили в министерстве.

Российская сторона оценивает намерение Литвы конфисковать автомобили с номерами РФ как грубейший акт грабежа на государственном уровне, подчеркнули дипломаты.

В МИД также добавили, что Москва ответит Вильнюсу, если он решит сделать это.

2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы.

5 марта посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович заявил, что в Прибалтике будут усиливаться попытки запугать россиян, планирующих голосовать на выборах президента РФ.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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