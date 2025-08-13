AT: Зеленский говорит об отказе уступать территории так, будто Украина побеждает

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед переговорами лидеров России и США так, будто его страна одерживает победу в конфликте. Об этом пишет American Thinker.

По словам обозревателя Чарлтона Аллена , Зеленский ведет себя так, будто Россия единственная просит о мире.

«Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет», — подчеркнул автор статьи.

Он добавил, что недавний отказ украинского лидера отдавать территории приведет лишь к утрате суверенитета Украины.

Кроме того, Украина и так уже почти четыре года продолжает терять свои земли в результате продвижения российских войск. Если продолжить этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева, говорится в статье.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее госсекретарь Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.