На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заявление Зеленского перед саммитом на Аляске вызвало беспокойство в США

AT: Зеленский говорит об отказе уступать территории так, будто Украина побеждает
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отказе уступать территории перед переговорами лидеров России и США так, будто его страна одерживает победу в конфликте. Об этом пишет American Thinker.

По словам обозревателя Чарлтона Аллена , Зеленский ведет себя так, будто Россия единственная просит о мире.

«Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет», — подчеркнул автор статьи.

Он добавил, что недавний отказ украинского лидера отдавать территории приведет лишь к утрате суверенитета Украины.

Кроме того, Украина и так уже почти четыре года продолжает терять свои земли в результате продвижения российских войск. Если продолжить этот конфликт, как настаивают некоторые, то он закончится падением Киева, говорится в статье.

15 августа президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее госсекретарь Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами